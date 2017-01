اسدالله جاوید – دانشجوی دوره‌ی دکترا در آلمان

در این قسمت زمینه‌های تحصیل در مقطع ماستری در دانشگاه‌های آلمان را بررسی می‌کنیم. برای تحصیل در مقطع ماستری، همان‌طوری که در قسمت اول ذکر شد، دو مورد ذیل نیاز است:

داشتن پذیرش از یکی از دانشگاه‌های آلمان

منابع مالی لازم برای تحصیل، امور روزانه، بیمه، محل سکونت و غیره

در مورد گرفتن پذیریش در قسمت اول به‌صورت عمومی بحث نمودیم. در این قسمت بازهم به مساله‌ی گرفتن پذیریش برای مقطع ماستری می‌پردازیم. اما قبل از آن، در مورد تامین منابع مالی لازم جهت تحصیل در آلمان می‌پردازیم.

برای اکثریت علاقه‌مندان تحصیل در آلمان، مساله‌ی تامین مالی یک موضوع بسیار مهم و اکثراٌ به‌عنوان تنها مانع در راه تحصیل آن‌ها می‌باشد.

برای تامین منابع مالی لازم دو راه وجود دارد:

پرداخت هزینه‌های لازم (سالانه بین ۸ تا ۱۰ هزار یورو) به‌صورت شخصی

داشتن بورسیه (Scholarship) از یکی از موسسه‌های تمویل‌کننده

در قسمت تحصیل با هزینه‌ی شخصی، این‌جا صحبت نمی‌کنیم. تمرکز ما روی معرفی امکانات مختلف بورس و نحوه‌ی ارایه‌ی درخواست برای آن‌ها می‌باشد.

بورس (Scholarship)، در واقع، عبارت از «یک مقدار پول» می‌باشد که برای تحصیل، تحقیق یا دیگر برنامه‌های تعلیمی و تحصیلی به یک محصل، برای یک «مدت معین» و تحت «شرایط مشخص» پرداخت می‌شود. بورس‌ها از نظر مقدار، مدت، وسعت و اهداف انواع مختلف دارد.

در آلمان موسسات زیادی وجود دارند که علاقه‌مندان واجدشرایط از افغانستان و سایر کشورها می‌توانند برای تمویل مالی تحصیل خود در این کشور [آلمان]، درخواستی‌های خود را به آن‌ها بفرستند.

برای مشاهده‌ی لیست تمام موسساتی که برای برنامه‌های متفاوت بورس می‌دهند، موارد آتی را به ترتیب در نظر بیگیرید:

بر اساس معلومات «دااد»، در آلمان بیشتر از ۲۱۳ موسسه یا نهاد وجود دارند که برای متقاضیان واجد شرایط بورس‌های تحصیلی اعطا می‌کنند.

در قسمت چپ صفحه‌یی که باز می‌شود، مشخصات مورد نظر (مقطع تحصیلی، کشور، رشته‌ی تحصیلی) را انتخاب نمایید.

اگر برای بورس ماستری در خواست می‌دهید، از قسمت مقطع تحصیلی گزینه‌ی «Graduate» را انتخاب نمایید؛ در قسمت کشور هم افغانستان را انتخاب کنید؛ در قسمت رشته‌ی تحصیلی هم رشته‌ی مورد نظر خود (مثلا انجنیری) را انتخاب نمایید.

روی گزینه‌ی «Refine your selection» کلیک نمایید. در لیستی که با در نظرداشت گزینه‌های انتخابی شما، فلتر می‌شود، تمام موسسات و نهاد‌هایی که بورس‌های متعددی را برای متقاضیان افغانستانی ارایه می‌نمایند، قابل مشاهده است.

قابل یادآوری است که برای دانستن شرایط لازم، اسناد مورد نیاز، زمان ونحوه‌ی تحویل اسناد، روی نام هر کدام از برنامه‌ها کلیک نموده و معلومات داده شده را با دقت مطاله نمایید.

از بین تمام موسساتی که برای علاقه‌مندان واجدشرایط حمایت‌های مالی (بورس) فراهم می‌نمایند، موسسه‌ی «دااد» بزرگترین موسسه نه‌تنها در آلمان، بلکه در نوع خود، در جهان است.

موسسه‌ی «دااد» از سال ۲۰۰۲ به این‌طرف برنامه‌های متعدد ماستری، برای متقاضیان واجد شرایط از افغانستان، را حمایت می‌نماید. در ادامه، سعی می‌نمایم این برنامه‌ها، نحوه‌ی ارایه‌ی درخواست برای آن‌ها، اسناد لازم و سایر موارد مرتبط را مورد بررسی قرار دهم.

برنامه‌ی هیلموت شمیت برای اداره‌ی عامه و حکومت‌داری خوب

«دااد» سالانه یک تعداد بورس‌های ماستری را در رشته‌ی «اداره‌ی عامه و حکومت‌داری خوب (PPGG)» برای متقاضیان از کشورهای رو به انکشاف از جمله افغانستان اختصاص می‌دهد.

هدف اصلی این برنامه، که ازسال ۲۰۰۹ شروع شده است، تربیه‌ی کدرهای متخصص برای تقویت «حکومت‌داری خوب» در کشورهای رو به انکشاف، به‌خصوص کشورهایی که درگیر چالش‌های سیاسی و حکومت‌داری، می‌باشند.

برنامه‌ی ماستری «اداره‌ی عامه و حکومت‌داری خوب» شامل دو تا چهار سمستر درس در یکی از هشت دانشگاه که با «دااد» در این زمینه همکاری دارند و شش ماه «کورس زبان آلمانی» می‌شود. تمام مصارف مربوط به تحصیل در دانشگاه و کورس زبان آلمانی توسط «داا» پرداخت می‌شود.

معلومات کامل و مفصل، راجع به این برنامه، را می‌توانید از آدرس‌های ذیل به‌دست آورید:

وب سایت «دااد» (www.daad.de) بوکلیت PPGG

برای ارایه‌ی درخواست خود برای این برنامه، موارد آتی را در نظر بیگیرید:

با استفاده از آدرس‌هایی که در فوق داده شده، برنامه‌های هر هشت دانشگاه را به‌طور کامل و دقیق مطالعه نمایید.

از بین این هشت دانشگاه، دو دانشگاه را با در نظرداشت علاقه، هم‌خوانی اسناد شما با پیش‌نیازهای برنامه و داشتن سند تافل یا اییلتز با سکور مورد نظر دانشگاه، انتخاب نمایید.

در مورد انتخاب دو دانشگاه؛ باید دقت لازم صورت بگیرد. انتخاب درست دانشگاه، می‌تواند احتمال موفقیت شما را بالاببرد. کوشش نمایید دو دانشگاه را انتخاب کنید که تمام اسناد مورد نیاز آن‌ها را داشته باشید. هم‌خوانی رشته‌ی تحصیلی دوره‌ی لیسانس و تجربه‌ی کاری شما با برنامه‌ی ارایه‌شده توسط دانشگاه‌ها نیز باید به‌عنوان یک عنصر مهم در انتخاب دو دانشگاه در نظر گرفته شود.

بعد از مشخص نمودن دو دانشگاه مورد نظر خود، لیست از تمام اسناد مورد نظر را تهیه نمایید.

در تهیه‌ی اسناد مورد نیاز دقت لازم را انجام دهید. هریک از اسنادی که شما برای دانشگاه می‌فرستید، در قبولی یا رد درخواست شما نقش دارد.

انتروال زمانی‌یی که در جریان آن می‌توانید درخواست خود را به دانشگاه بفرستید، را از وب‌سایت دو دانشگاهی که انتخاب نموده‌اید، مشخص نمایید. نحوه‌ی فرستادن اسناد در «وب‌سایت» دانشگاه‌ها توضیح داده شده است.

گفتنی است که درخواست برای این بورسیه، مثل بورسیه‌های دیگر «دااد»، یک سال قبل داده می‌شود. مثلا اگر شما درخواستی خود را در سال ۲۰۱۷ تحویل بدهید، در صورت موفقیت، دروس شما در سال ۲۰۱۸ شروع می‌شود.

درخواست برای بورس «اداره‌ی عامه وحکومت‌داری خوب» مستقیما به دو دانشگاهی که انتخاب نموده‌اید فرستاده می‌شود. دانشگاه‌ها معمولاٌ زمان پذیریش درخواستی‌ها را در جریان ماه می ‌(مثلا می‌۲۰۱۷) اعلان می‌نمایند.

برنامه‌های ماستری برای متقاضیان کشورهای رو به انکشاف

این برنامه‌ی ماستری که به اختصار به‌نام «EPOS» یاد می‌شود، شامل رشته‌های کاربردی مثل انجنیری، محیط زیست، و ساینس می‌شود. این برنامه‌ها برای متقاضیانی دیزاین شده‌اند که، به‌علاوه‌ی داشتن سند تحصیلی لازم حداقل «دوسال تجربه‌ی کاری» مرتبط با رشته را نیز داشته باشند. نحوه‌ی ارایه‌ی درخواست به این برنامه‌ها، مانند برنامه‌ی «PPGG» می‌باشد.

معلومات کامل در مورد این برنامه را می‌توانید از آدرس‌های ذیل به‌دست آوردید:

گرچن، پیش نیازهای این برنامه‌ها از هم فرق دارند؛ با آن‌هم یک‌تعداد از آن‌ها [پیش‌نیازها] برای تمام برنامه‌ها به‌صورت یکسان اعمال می‌شود. به‌صورت عموم برای ارایه‌ی درخواست برای یکی از «پروگرام‌های» شامل این «برنامه» موارد آتی (به‌علاوه‌ی اسنادی که لیست آن‌ها در وب‌سایت دانشگاه مربوط گذاشته می‌شود) ضروری است:

داشتن حداقل دو سال تجربه‌ی کاری مرتبط (در شرایط ایدال، متقاضی در حال حاضر در ارگان مربوطه (دولتی یا خصوصی) مصروف کار باشد)

داشتن درجه‌ی لیسانس مرتبط با رشته

بیشتر از شش سال از فراغت از دوره‌ی لیسانس نگذشته باشد (در صورتی که به‌صورت مشخص شش سال از فراغت شما از دوره‌ی لیسانس گذشته باشد، شما می‌توانید برای این برنامه در خواستی خود را بفرستید)

در صورتی که زبان تدریس پرگرام «آلمانی» باشد، سند زبان «آلمانی DSH2 یا TesTDdF4» ضرورت است

در صورتی که زبان تدریس پروگرام «انگلیسی» باشد، «سکور تافل یا آیلیتز (TOEFL/IELTS)» مطابق معیار دانشگاه مربوطه ضرورت است.

برای ارایه‌ی درخواست به یک یا بیشتر از یک پروگرام، مراحل ذیل را به باید در نظر بگیریم:

به وب‌سایت برنامه مراجعه نموده و از لیست پروگرام‌ها، پروگرام مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

بکلیت برنامه را باز نموده و معلومات کامل راجع به اسناد مورد نیاز، نحوه‌ی ارایه‌ی درخواستی و زمان ارایه‌ی درخواستی؛ برای پروگرام مورد نظر خود را مطالعه نمایید.

بوکلیت پرگرام‌های سال بعدی (۱۹-۲۰۱۸) به‌زودی در وب‌سایت «دااد» نشرمی گردد.

اسناد مورد ضرورت را مطابق «لیست دانشگاه مربوطه» تهیه نمایید.

اسناد خود را ازطریق «ایمیل»، «سیستم آنلاین» و یا «پست» (مطابق راهنمون دانشگاه مربوطه) در وقت تعین‌شده به دانشگاه بفرستید.

اسناد تکمیل از جمله شامل فورم «دااد»، انگیزه‌نامه‌ی شخصی (Motivation Letter)، سی وی (فارمت یورو پاس)، توصیه‌نامه (Recommendation Letter) (هم از استادان و هم از محل کار)، اسناد تحصیلی (به‌شمول اسناد مکتب) و ترانسکربت نمرات می‌شود. باید یادآرو شوم که لیست اسناد مورد نیاز برای هر پروگرام، در بوکلیت و هم‌چنین وب‌سایت پروگرام مورد نظر موجود است.

برنامه‌ی بورس ماستری برای فارغین تمام رشته‌ها

فارغین تمام رشته‌ها (که از فراغت‌شان شش سال بیشتر نگذشته باشد) می‌توانند با داشتن اسناد مورد نیاز، برای تحصیل در مقطع ماستری برای این بورس (Study Scholarship for Graduates of All Discipline) در خواست بدهند.

برای ارایه‌ی درخواست برای این برنامه، تجربه‌ی کاری نیاز نیست. به همین دلیل، این برنامه مناسب‌ترین برنامه برای دانشجویانی است که در سال آخر تحصیل‌شان هستند (به‌طور مثال اگر شما در آخر سال ۲۰۱۷ فارغ می‌شوید، شما می‌توانید در خواست خود برای این برنامه را در جریان سال ۲۰۱۷ ارایه نمایید. در صورتی که در خواست شما قبول شود، شما می‌توانید دروس خود را در سال ۲۰۱۸ آغاز نمایید).

آخرین تاریخ ارایه‌ی درخواست برای این برنامه، اول سپتمبر هر سال است (مثلا اول سپتمبر ۲۰۱۷). درخواست‌ها ازطریق پورتال آنلاین «دااد» به‌شکل مستقیم فرستاده می‌شود. «پورتال آنلاین» معمولا برای شش هفته (یعنی از هفته‌ی دوم ماه جولای ۲۰۱۷) باز می‌باشد.

به اضافه‌ی ارایه‌ی اسناد به‌طور کامل، ارسال اسناد از طریق پورتال آنلاین در وقت تعین شده و دقت لازم در تهیه‌ی سی وی و انگیزه‌نامه‌ی شخصی؛ دو مورد ذیل به‌صورت عموم برای موفقیت یک درخواست‌نامه، نقش دارد:

نمرات خوب و فعالیت‌های مرتبط به رشته (مثلا آموزگاری (Internship))

داشتن هدف (اهداف) مشخص، عملی و استوار بر معلومات حقیقی [برای تحصیل در آلمان]

هدف (اهداف) خود از تحصیل در آلمان را به‌صورت دقیق، مشخص و عملی در «انگیزه‌نامه» بیان نمایید. برای این‌که بتوانید به این مهم دست یابید؛ داشتن معلومات کامل راجع به برنامه‌ی «دااد» و دانشگاه‌هایی که برای آن‌ها در خواستی خود را می‌فرستید، لازم و ضروری است.

برای ارایه‌ی درخواست مراحل آتی را به ترتیب در نظر بیگیرید:

معلومات کامل راجع به برنامه [بورس] و دانشگاه‌های مربوطه به‌دست آورید.

معلومات کامل راجع به این برنامه (و دانشگاه‌های مربوطه) را می‌توانید ازآدرس‌های ذیل به‌دست آورید:

وب سایت «دااد» (www.daad.de) لیست تمام برنامه‌ی تحصیلی در آلمان (All Study Programs in Germany)

برای بورس «فارغین تمام رشته‌ها»، گزینه‌ی بهتر «برنامه‌های بین‌المللی» است.

سه یا بیشتر ازسه پروگرام ماستری را از لیست داده‌شده در فوق انتخاب نمایید. پروگرام‌هایی را انتخاب نمایید که هم با رشته‌ی شما هم‌خوانی داشته باشد و هم شما بتوانید تمام اسناد مورد نیاز [آن‌ها] را تهیه نمایید.

برای انتخاب دانشگاه‌های مورد نظر خود، پروسه‌یی که در «قسمت اول» این سلسله نوشته‌ها توضیح داده‌شده، را مرور نمایید.

بعد از مطالعات دقیق، لیست نهایی خود، که متشکل از سه پروگرام ماستری است، را تهیه نمایید. برای بالا بردن چانس پذیریش، با سه دانشگاه [که در لیست نهایی شما قرار دارد] از طریق ایمیل تماس بگیرید.

اگر درخواستی شما برای بورس از طرف «دااد» پذیرفته شود، شما باید از یکی از این سه دانشگاه (که معمولا از طرف «دااد» مشخص می‌شود) داخله بگیرید. به این معنا که، شما باید، پروسه‌ی پذیریش برای دانشگاه انتخاب‌شده را به‌صورت کامل و دقیق طی نمایید. تاکید می‌کنم که اگر شما موفق به دریافت داخله از یکی از دانشگاه‌های انتخابی خود نشوید، بورس «دااد» شما «پس» گرفته می‌شود. هر کاندید شخصا مسئول اخذ داخله از یکی از دانشگاه‌ها بوده و «دااد» دراین مورد هیچ کمکی نمی‌تواند.

اسناد مورد نیاز را تهیه نمایید.

قابل ذکر است اسنادی که از طریق پورتال آنلان «دااد» باید ارسال گردند در ذیل لیست شده‌اند:

فارم آنلاین «دااد» (این فارم از پورتال آنلاین قابل دانلود است) سی وی (کوشش نمایید از «یورو فورمت» برای تهیه‌ی سی وی خود استفاده نمایید) انگیزه‌نامه‌ی شخصی (Motivation letter) کاپی «مکاتبات ایمیلی» که بادانشگاهه‌ا داشته‌اید داشتن سند زبان (اگر برنامه‌ی ماستری مورد نظر شما به زبان انگلیسی تدریس می‌شود، داشتن سند «تافل یا آیلتز» با نمرات مورد نیاز حتمی است. اگر برنامه‌ی ماستری مورد نظر به زبان آلمانی تدریس می‌شود، سند مورد نیاز زبان آلمانی را باید داشته باشید) فارم «معلومات رشته» که در وب‌سایت «دااد» به‌شکل فایل «ورد» موجود می‌باشد اسناد تحصیلی (برای کاندیدانی که در سال آخر تحصیلی‌شان هستند، یک تادیه از ریاست فاکولته‌ی مربوطه کافی است) ترانسکربت نمرات (کاندیدانی که درسال آخر تحصیلی‌شان هستند، باید ترانسکربت نمرات خود را تا پیش از سمستر آخر را از ریاست فاکولته مربوطه اخذ نمایند) دو نامه‌ی سفارشی (Recommendation Letter) از استادانی که با آن‌ها درس داشته‌اید دیپلوم فراغت از لیسه که شامل نمرات سه ساله نیز می‌شود اسناد دیگری که مرتبط به تحصیل و یا تجربه‌ی کاری شما می‌گردد.

در این مورد چند نکته را باید در نظر داشت:

تمام اسنادی که از طریق پورتال ارسال می‌گردد باید به زبان انگلیسی یا آلمانی باشد.

سیستم نمرات باید توضیح داده شود (مثلا نمرات بین ۹۰ تا ۱۰۰ معادل A است و حداقل نمره‌ی کامیابی برای یک مضمون ۵۵ است).

تمام اسناد شما باید به فورمت «پی دی اف» باشد.

بعد از باز شدن پورتال آنلاین، در جریان هفته‌ی سوم ماه جولای، اولا یک «حساب آنلاین» با استفاده از یک «ایمیل آدرس» که از آن همیشه استفاده می‌کنید، ایجاد نمایید.

راهنمای کامل ایجاد حساب در پورتال و پروسه‌ی ارسال اسناد از طریق پورتال در وب‌سایت «دااد» قابل دسترس است.

سعی نمایید اسناد خود را «سه روز» قبل از این‌که مهلت تحویلی اسناد به اتمام برسد، از طریق پورتال آنلاین ارسال نمایید.

خلاصه‌ی قسمت دوم

در قسمت دوم، درباره برنامه‌های ماستری «دااد» برای افغانستان، توضیحات لازم را ارایه نمودیم. باید توجه داشته باشیم که پروسه‌ی اخذ پذیریش از دانشگاه‌ها در «سه برنامه» بورسی که در این قسمت معرفی شد، با همدیگر متفاوت می‌باشد. برای برنامه‌های «PPGG» و «EPOS» بسته‌ی مکمل اسناد شما، که از جمله فرم «دااد» نیز می‌شود، به‌صورت «مستقیم» به خود دانشگاه‌ها ارسال می‌گردد. در این برنامه‌ها، دانشگاه‌های مربوطه و «دااد» به‌صورت مشترک کاندیدان واجد شرایط را انتخاب می‌کنند.

در برنامه‌ی «فارغین تمام رشته‌ها» پروسه کمی متفاوت است. در این برنامه بسته‌ی مکمل درخواستی شما اول از طریق پورتال آنلاین «دااد» به‌صورت مستقیم به دفتر مرکزی «دااد» فرستاده می‌شود. در صورت قبول شدن درخواست شما توسط «دااد»، شما مکلف هستید قبل از این‌که برنامه شروع شود، از یکی از دانشگاه‌های انتخابی خود داخله اخذ کنید.